2024-12-15 22:50:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتیی ئەوروپا دەڵێت، بڕیاردان لەبارەی هەڵگرتنی سزاکانی سوریا لە ئێستادا بابەتێکی پێشوەختەیە و دەبێت دواتر…

The post یەکێتیی ئەوروپا: جارێ زووە بۆ بڕیاردان لەسەر هەڵگرتنی سزاکانی سەر سوریا appeared first on Esta Media Network.