2024-12-16 10:05:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەكی نوێ ئاماژە بەوەدەدات كە پەیڕەوكردنی سیستمی بەڕۆژووبوونی پچڕپچڕ كە ئێستا بەناوبانگە ئەگەری رووتانەوەی قژ زیاددەكات. توێژەرانی زانكۆی…

The post سیستمێكی بەناوبانگی دابەزاندنی کێش ئەگەری سەرڕووتانەوە زیاددەکات appeared first on Esta Media Network.