2024-12-16 10:05:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی دەستەی تەحریری شام رایگەیاند، لەگەڵ ئاسایبوونەوەی دۆخی سوریا دراوی وڵاتەکە دەگۆڕن و مووچەش بە رێژەی 400% بەرزدەکەنەوە.…

