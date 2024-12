2024-12-16 13:05:57 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵا، ئەنجامى وەرگرتنى خوێندکاران لە زانکۆ و پەیمانگا تایبەتەکان راگەیاند. وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستیی…

