2024-12-16 14:25:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نیوەڕۆی ئەمڕۆ تانكەرێك لەسەر رێگای هەولێر-خەبات سووتا و لەلایەن تیمەکانی بەرگری شارستانییەوە كۆنتڕۆڵكرا. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە…

