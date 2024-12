2024-12-16 21:45:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دۆناڵد ترامپ لەبارەی دۆخی سوریاوە چەند پەیامێكی بڵاوکردەوە و رایگەیاند “ئەوەی ئەسەد بەرامبەر هاوڵاتییانی سوریا کردی دڕندانەبوو”. دۆناڵد…

The post دۆناڵد ترامپ لەبارەی دۆخی سوریاوە چەند پەیامێكی بڵاوکردەوە appeared first on Esta Media Network.