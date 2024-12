2024-12-16 23:10:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەگەڵ دابەزینی پلەکانی گەرما و نزیکبوونەوە لە وەرزی زستان، بەشێکی خەڵکی بەرگری جەستەیان دادەبەزێت و نەخۆشدەکەون، هەربۆیە پسپۆرانی…

The post بە خواردنی ئەم 9 میوەیە خۆت لە نەخۆشییەکانی وەرزی زستان بپارێزە appeared first on Esta Media Network.