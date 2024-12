2024-12-16 23:10:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە رووداوێكی هاتوچۆدا لە هەولێر چوار كەس گیانیان لەدەستدا كە ئەندامی یەك خێزانن. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە…

