2024-12-17 00:27:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – لە مەراسیمێکی تایبەتدا لە وڵاتی مەغریب، باشترینەکانی کیشوەری ئەفریقا بۆ ساڵی 2024 راگەیەندرا. لەسەر ئاستی پیاوان ئادێمۆلا لووکمانی نەیجری لە یانەی ئاتڵانتا توانی خەڵاتەکە بباتەوە. When the stars align, they spell ??????? ???????. ? Ladies and gentlemen, your Men’s Player of the Year! ?#CAFAwards2024 pic.twitter.com/xtHxJozThj — CAF_Online (@CAF_Online) December 16, 2024 هەڵبژاردنی لووکمان …