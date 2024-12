2024-12-17 12:40:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێباز حەملان رایگەیاند، گوژمەی یەکەمی پارەی مووچەی مانگی 11 گەیشتە هەرێم. رێباز حەملان بریکاری وەزارەتی دارایی هەرێم رایگەیاند،…

