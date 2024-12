2024-12-17 14:45:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، بەشێک لە تەمویلی مووچەی مانگی تشرینی دووەم خرایەسەر هەژماری بانکی وەزارەتیان. وەزارەتی دارایی و…

