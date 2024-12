2024-12-17 15:50:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

“کار، ئازادی، شکۆمەندی” دروشمێک سەرەتای ساڵی 2011 لە تونسەوە گەیشتە گوێی جیهان و ژمارەیەك دەسەڵاتی زۆرداری کۆتایی پێهێنا…

The post بەهاری عەرەبی ئەو شۆڕشەی بەر لە 14 ساڵ بە درووشمی “گەل دەیەوێت سیسم بڕوخێت” دەستیپێکرد appeared first on Esta Media Network.