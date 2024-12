2024-12-17 21:00:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – ئەمشەو لە دەوحەی قەتەر لە میانی دابەشکردنی خەڵاتی باشترینەکان “the best” کە فیفا پێیهەڵدەستێت، گۆڵەکەی ئالیخاندرۆ گارناچۆ لە تۆڕی ئیڤەرتن تۆماریکرد، بە جوانترین گۆڵی ساڵ هەڵبژێردرا و ناوبراو خەڵاتی پوشکاشی بردەوە کە تایبەتە بە جوانترین گۆڵی ساڵ. The goal of his life. ??@AGarnacho7 wins the FIFA Puskas Award 2024! — FIFA World Cup …