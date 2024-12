2024-12-17 21:15:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانی سویسرا دانینا بە جینۆسایدی ئێزیدییەكاندا و داوادەكات زیانلێكەوتووان قەرەبووبكرێنەوە. لە راگەیەندراوێكدا پەرلەمانی سویسرا بڵاویكردووەتەوە، “ئەو كۆمەڵكوژییانەی لە…

The post پەرلەمانی سویسرا دانینا بە جینۆسایدی ئێزیدییەكاندا appeared first on Esta Media Network.