2024-12-17 21:54:42 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – ئەمشەو جارێکیتر قەتەر چاوەکانی بەلای خۆیدا راکێشا کە تێیدا لە دەوحەی پایتەختی ئەو وڵاتە خەڵاتی the bestی تایبەت بە فیفا دابەشکرا. براوەی خەڵاتەکان بەم جۆرەبوون: خەڵاتی پوشکاش بۆ جوانترین گۆڵ، گۆڵەکەی گارناچۆ لە دژی ئیڤەرتن: The goal of his life. ??@AGarnacho7 wins the FIFA Puskas Award 2024! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December …