2024-12-17 23:25:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرماندەی گشتیی هێزەكانی سوریای دیموكرات لە پەیامێكدا رایدەگەیەنێت،”جەخت لە پابەندبوون بە ئاگربەست لە سەرانسەری سوریا دەكەینەوە”. مەزڵوم عەبدی،…

The post مەزڵوم عەبدی پەیامێك بڵاودەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.