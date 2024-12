2024-12-17 23:25:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمریكا درێژكردنەوەی ئاگربەستی نێوان هەسەدە و توركیای لە مەنبج راگەیاند و ئاشكراشیدەكات، ئاگربەستەكە تاكو كۆتایی ئەم هەفتەیە درێژكراوەتەوە.…

