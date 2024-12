2024-12-18 09:50:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بۆ سێیەم جار لەسەر ئاستی جیهان توانرا گورچیلەی بەراز بۆ نەخۆشێک بگوازرێتەوە کە تووشی لەکارکەوتنی گورچیلە ببوو. توانا…

The post سێیەم گورچیلەی بەراز لە جەستەی کەسێکدا چێندرا appeared first on Esta Media Network.