2024-12-18 09:50:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەزهەر محەمەد ساڵح راوێژکاری دارایی سودانی رایگەیاند، عێراق لە مەترسییەکانی قەرزە کەڵەکەبووەکانی رزگاری بووە تەنها بڕێکی کەمی ماوەتەوە.…

