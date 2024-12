2024-12-18 17:35:24 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی قسەی سەرچاوە ئەمنییەکانی عێراق، ئێوارەی ئەمڕۆ زەنگی ئاگادارکردنەوە لە فڕۆکەخانەی بەغداد لێدەدرێت، بەشێوەی تاقیکردنەوە. ئەمڕۆ چوارشەممە،…

