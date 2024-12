2024-12-18 18:25:25 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئێوارەی رۆژی چوارشەممە لە ئاكرێ شەڕ لە نێوان چەند كەسێك روویدا و لە ئەنجامدا كەسێك كوژرا و كەسێكی…

The post وردەكاریی رووداوەكەی قەزای ئاكرێ بڵاوكرایەوە appeared first on Esta Media Network.