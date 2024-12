2024-12-18 21:55:58 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دەرەوەی فەڕەنسا رایگەیاند، پێویستە پشتیوانی کورد بکەین لە باکوور و رۆژهەڵاتی سوریا و مافەکانیان دەستبەر بکرێت و…

The post وەزیری دەرەوەی فەڕەنسا: پێویستە کورد لە سوریا بپارێزین و مافەکانیان دەستەبەر بکرێت appeared first on Esta Media Network.