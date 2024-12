2024-12-18 23:00:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – یانەی بارسێلۆنا دوو یاریزانی ئاگەدار دەکاتەوە و لەباری جێبەجێنەکردنی خواستی یانەکە، چارەنووسێکی دیکەیان دەبێت. بەگوێرەی زانیارییەکانی رۆژنامەی سپۆرتی ئیسپانی، بارسا کۆتا ئاگەدارکردنەوەی بە هەردوو یاریزان فرانکی دی یۆنگ و رۆناڵد ئاراوخۆ گەیاندووە گرێبەستەکانیان، کە هاوینی 2026 بەسەردەچێت، نوێ بکەنەوە، گەرنا ئەوا دەخرێنە بازاڕەوە بۆ فرۆشتن. ? Barcelona have issued ultimatums to both Frenkie …