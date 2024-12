2024-12-19 09:06:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا رایگەیاند، گەشبینن کە بتوانن پێش کۆتاییهاتنی دەسەڵاتی بایدن ئاگربەست لە کەرتی غەززە رابگەیەنن. ئەنتۆنی بلینکن…

