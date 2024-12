2024-12-19 12:55:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی هەڵەبجە دەستگیرکردنی گەنجێکی بە تۆمەتی دزینی ماتۆڕسکیل راگەیاند. لە راگەیەندراوی بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی هەڵەبجەدا هاتووە، بەشی پۆلیسی نەهێشتنی…

The post لە هەڵەبجە ماتۆڕسکیلی دزی و دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.