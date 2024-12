2024-12-19 12:55:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی شارەوانیی سلێمانی داوادەکات لەو فەرمانگانە دەکات کە فەرمانبەرەکانیان ناویان گەڕاوەتەوە بۆ وەرگرتنی زەوی نوسراویان بۆ بکەن تا…

The post لەبارەی دابەشکردنی زەوییەوە سەرۆکی شارەوانیی سلێمانی داواکاریی هەیە appeared first on Esta Media Network.