2024-12-19 16:25:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ڤلادمێر پوتین، سەرۆکی روسیا رایگەیاند، پێویستە پرسی کورد چ لە سوریا و چ وەک پرسێکی گشتگیر چارەسەر بکرێت.…

