2024-12-19 18:15:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری سلێمانی رایدەگەیەنێت، هیوادارین مووچەی مانگەكانی 11 و 12 خەرجبكرێت تاوەكو كۆتایی بە بایكۆتی بێت و دەشڵێت، “دابەشنەكردنی…

The post د. هەڤاڵ ئەبوبەكر: داوای خەرجكردنی مووچەی مانگەكانی 11 و 12 دەكەین appeared first on Esta Media Network.