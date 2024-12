2024-12-19 20:00:24 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كێشەی خوێندكاران چارەسەركرا و خوێندكارە كوردەكانی كەركوك بە زمانی كوردی وەڵامدەدەنەوە و لەهەمانكاتدا پرسیارەكانیان بۆ دەكرێتە كوردی و…

The post كێشەی خوێندكارانی كوردی زانكۆی كەركوك چارەسەركرا appeared first on Esta Media Network.