2024-12-20 01:40:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی قەزای چەمچەماڵ رایدەگەیەنێت، سەرباری پشووی رەسمی، رۆژی شەممە بانكەكانی چەمچەماڵ كراوە دەبن و مووچەی مانگی 10 بەپێی…

