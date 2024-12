2024-12-20 01:40:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، پڕۆسەی دابەشكردنی زەوی بەسەر فەرمانبەراندا بەردەوامە و فەرمانبەرانی چەند وەزارەتێك ناوەكانیان گەڕاوەتەوە كە بەشێكی…

