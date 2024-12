2024-12-20 14:05:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلسی سلێمانی رایگەیاند، بەتۆمەتی دزینی بڕی زیاتر لە 35 ملیۆن دینار، مەفرەزەكانی نەهێشتنی تاوانی سەیدسادق سێ تۆمەتباریان دەستگیرکرد.…

