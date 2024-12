2024-12-20 16:35:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی لیژنەی دارایی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، پێویستە چارەسەری بنەڕتی بۆ کێشەی هەڵپەسێندراوەکانی نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و…

The post عەتوان عەتوانی: پێویستە چارەسەری بنەڕەتی بۆ کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغداد بدۆزرێتەوە appeared first on Esta Media Network.