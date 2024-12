2024-12-20 18:00:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا بە سەردانێک بگاتە دیمەشقی پایتەختی سوریا. میدیاکانی تورکیا بڵاویانکردووەتەوە، سەردانەکەی رەجەب تەیب…

