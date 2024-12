2024-12-20 18:00:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەمید فەرهاد محەمەد جێگری بەڕێوەبەری گشتیی پۆلیسی هەرێم لە رووداوێکی هاتوچۆدا گیانیلەدەستدا. سەرچاوەیەکی ئاگادار لە بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی کۆیە…

