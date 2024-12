2024-12-20 19:25:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیدارەی کاروباری سیاسی سەر بە حکومەتی کاتی سوریا، ژنێکی بۆ بەرپرسی کاروباری ژنان راسپارد. ئەمڕۆ هەینی ئیدارەی کاروباری…

The post لە حکومەتی نوێی سوریادا پۆستێکی باڵا بە ژنێک بەخشرا appeared first on Esta Media Network.