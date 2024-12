2024-12-20 19:25:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی تەندروستیی روسیا بڵاویکردەوە، لە سەرەتای ساڵی 2025 ڤاکسینی دژە شێرپەنجە بەردەست دەخەن و هاوڵاتییان دەتوانن بە بێبەرامبەر…

