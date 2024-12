2024-12-21 18:35:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریكاری وەزارەتی دارایی عێراق رایدەگەیەنێت، بڕیارە سبەی بەڕێوەبەری گشتیی ژمێركاریی وەزارەتی دارایی هەرێم و تیمی تەكنیكیی وەزارەت بێنە…

The post رێباز حەملان: سبەی تیمێكی تەكنیكیی هەرێم دێتە بەغداد appeared first on Esta Media Network.