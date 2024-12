2024-12-21 19:25:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی ژنانی سوریا داوادەکات، خۆیان بڕیار لە ئایندەیان بدەن و دڵنیایی لە بەشداریی کارای ژنان لە داهاتووی وڵاتەکە…

