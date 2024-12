2024-12-21 21:20:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری هەولێر رایدەگەیەنێت، مانگانە دوو بوتڵ غاز بە هاوڵاتییان دەدرێت و دەشڵێت، “هیوادارین بەغداد شایستە داراییەكانی هەرێم بنێرێت”.…

The post ئومێد خۆشناو: مانگانە دوو بوتڵ غاز بە هاوڵاتیان دەدرێت appeared first on Esta Media Network.