2024-12-22 11:10:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی تەقینی سیستمی غازەوە، لە گەرمیان، کەسێک گیانیلەدەستدا و پێنج کەس برینداربوون. عەلی جەمال قدووری، وتەبێژی پۆلیسی گەرمیان…

The post بەهۆی تەقینی سیستمی غازەوە شەش کەس بوونە قوربانی appeared first on Esta Media Network.