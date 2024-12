2024-12-22 16:55:58 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دۆناڵد ترامپ هۆشداری دەداتە بەرپرسانی وڵاتی پەنەما دەربارەی نۆکەندی پەنەماو دەڵێت “ئەگەر بەم جۆرە بەردەوامبێت خۆمان بەرێوەی دەبەین”.…

