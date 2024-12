2024-12-23 14:10:50 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی كۆتایی هاتنی ساڵی ژمێریارییەوە هاتوچۆی گەرمیان كارەكانی رادەگرێت. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان لە ئاگادارییەكدا بۆ هاوڵاتییان و شۆفێران…

The post فەرمانگەیەكی دیكە كارەكانی رادەگرێت appeared first on Esta Media Network.