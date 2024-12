2024-12-24 00:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە شێوەیەکی فەرمی “فرانسوا بایرۆی” وەک سەرۆکوەزیرانی نوێی فەرەنسا دەستنیشانکرا. میدیا جیهانییەکان بڵاویانکردووەتەوە، ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا، دەرگای…

