2024-12-24 09:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جۆ بایدن، سەرۆكی ئەمریكا بودجەی بەرگریی وڵاتەكەی پەسەند كرد، كە بڕەكەی 895 ملیار دۆلارە بۆ ساڵی دارایی 2025.…

The post بایدن بودجەی بەرگریی ئەمریکای بۆ ساڵی 2025 پەسەندکرد appeared first on Esta Media Network.