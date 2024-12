2024-12-24 09:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم رایگەیاند، “ئەمڕۆ مووچەی مامۆستایانی گرێبەست دابەشبکرێت”. وەزارەتی دارایی و ئابوریی هەرێم بڵاویکردەوە، رۆژی سێشەممە 24ی…

The post ئەمڕۆ مووچەی مامۆستایانی گرێبەست دابەشدەکرێت appeared first on Esta Media Network.