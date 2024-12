2024-12-24 11:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانی ئەمڕۆ تەقینەوەیەک لە پارێزگای باڵکئەسریری رۆژئاوای تورکیا روویدا و بەهۆی تەقینەوەکەوە 12 کەس گیانیان لەدەستدا و سێ…

