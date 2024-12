2024-12-24 14:25:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەشناسیی هەرێم پێشبینییەکانی بۆ کەشوهەوای شارەکان بڵاوکردەوە و رایگەیاند، پلەکانی گەرما بەرزدەبێتەوە. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی كەشناسی و بومەلەرزەزانیی هەرێم…

The post کەشناسی هەرێم: پلەکانی گەرما بەرزدەبێتەوە appeared first on Esta Media Network.