2024-12-24 16:18:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – فێران تۆرێس تووشی پێکان بوو لە یاریی داهاتووی بارسێلۆنا لە جامی شای ئیسپانیا بێبەش دەبێت. رۆژنامەی موندۆ دیپۆرتیڤۆی کەتەلۆنی ئاشکرایکردووە، فێران تۆرێس هێرشبەری بارسێلۆنا تووشی پێکان بوو ە لو یاریی سبەی بارسێلۆنا بەرامبەر بارباسترۆ لە جامی شای ئیسپانیا بێبەش دەبێت. Ferran Torres ended Saturday’s game with a muscle issue. As the problem has …