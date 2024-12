2024-12-24 16:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ناوەندنی راگەیاندنی هێزەکانی سوریای دیموکراتیک، هەسەدە رایگەیاند، شەڕ لە منبج بەردەوامی هەیە و هێزەکانمان بە توندی بەرپەچی هێرشی…

